Murat Dalkılıç'tan açıklama: Annem altıma yaptığımı zannetmiş

Ekranların güzel oyuncularından Özgü Kaya ile bir süredir aşk yaşayan ünlü popçu Murat Dalkılıç, son zamanlarda sağlık problemleriyle gündeme geliyordu.

Önceki gün Dalkılıç'ın konserinde pantolonunun arka kısmındaki ıslaklık gündem oldu. Sahne performansı sırasında pantolonunun arka kısmındaki belirgin ıslaklık sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

"ANNEM ÜZÜLMÜŞ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Dalkılıç, "Ya hakikaten alemsiniz annem aradı; Sahnede altıma yaptığımı zannetmiş üzülmüş. "Evlat işte 40 yaşından sonra bile altına yapabilir sonra hiç bir şey yokmuş gibi oynamaya devam eder hatta .O geçen yaz Ağustos’ta Antalya sıcağında çekilmiş bir video, hava 50 derece.. “