Mustafa Aksakallı'dan yeni boşanan Ezgi Mola oğlu Can'dan yeni kareler yayınladı

Ekranların ünlü oyuncusu Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs 2023'te evlenmişti.

Mola'nın nikah şahidi meslektaşı ve yakın arkadaşı Enis Arıkan, Aksakallı'nın şahidi ise eski futbolcu Sinan Engin olmuştu.

Sürpriz nikahtan kısa süre sonra hamile olduğunu açıklayan Mola, 24 Kasım'da ilk bebeğini kucağına almıştı. Anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, çocuklarına Can adını vermişti.

BOŞANDI

Özel hayatından sorunlar yaşayan Mola, 26 Haziran tarihinde 2 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını sosyal medyadan duyurmuştu.

OĞLUYLA ZAMAN GEÇİRİYOR

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden ünlü isim, oğlu Can ile yeni karelerini Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun oğlu Can ile birlikte yer aldığı fotoğraflara kısa sürede beğeni geldi.