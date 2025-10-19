Mustafa Sandal İngiltere'de "Uluslararası Sanatçı" olarak kabul edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mustafa Sandal, İngiltere Sanat Konseyi tarafından "Uluslararası Sanatçı" olarak edildiğini duyurdu.

Mustafa Sandal, detayları X hesabından duyurdu.

Buna göre bu ünvanla birlikte Sandal’a ömür boyu geçerli vize ve oturum hakkı da tanındı.

İLK TÜRK SANATÇI OLDU

Sandal, İngiltere tarafından bu statüye layık görülen ilk Türk şarkıcı oldu.

"BÜYÜK BİR ONUR"

Sosyal medya hesabından bu güzel haberi duyuran ünlü sanatçı, aldığı ünvandan büyük mutluluk duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere gibi müziğin merkezi sayılan bir ülkeden böyle bir takdir görmek, bir Türk sanatçı olarak benim için büyük bir onur.

"POZİTİF ENERJİMİ TAŞIMAYA ÇALIŞTIM"

Kariyerim boyunca müziğimle pozitif enerjimizi dünyanın dört bir yanına taşımaya çalıştım.

Pop müzik aracılığıyla Türk’ün enerjisini doğru şekilde yansıtabilmek, hem benim hem de ülkem adına gurur verici."