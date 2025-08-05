Müzik sanatçısı Selçuk Alagöz hayatını kaybetti

Selçuk Alagöz’ün vefatını, kızı Banu Alagöz, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla duyurdu.

Alagöz, müzik kariyerinde sayısız başarılı esere imza atmış ve Türk pop müziğine önemli katkılarda bulundu.

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden biri olan Selçuk Alagöz, uzun yıllar boyunca müzik dünyasında önemli bir yer edindi.

Selçuk Alagöz, sahne şovları, 80 farklı dilde şarkı söylemesi ve müzisyen aile fertleriyle sahne alması ile hatırlanıyor.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Bodrum'da yaşamını sürdüren 80 yaşındaki Selçuk Alagöz, yoğun bakıma kaldırıldırmıştı.

VEFAT HABERİNİ KIZI DUYURDU

Acı haberi veren Banu Alagöz, "Bugün 11.50'de babamı kaybettik. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

YAŞAMI VE MÜZİK KARİYERİ

Selçuk Alagöz, 5 Ağustos 1944 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi ve müzik kariyerine 1964 yılında, ünlü sanatçı Erol Büyükburç'un orkestrasında başladığı dönemde adım attı.

Popüler şarkıları arasında "Her Şey Bitmiştir Artık", "Aşkın Gözü Kör Mü" ve "Dibi Dibi Da", "Malabadi Köprüsü" gibi hit parçalar yer aldı.

1980'lerde, Selçuk Alagöz ve kardeşleri Rana, Ali ve Nilüfer Alagöz, müzik dünyasında büyük bir başarıya imza atarak 80 farklı dilde şarkılar seslendirdi.

Aile, dünya çapında verdiği konserlerle adını duyurmuş ve müzikseverlerin gönlünde özel bir yer edindi.

Selçuk Alagöz'ün müziği, farklı tarzı ile ilklere imza attı ve Türk pop müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edildi.

50. SANAT YILINI KUTLAMIŞTI

"50. Sanat Yılında Selçuk Alagöz Konseri" 22 Nisan 2014'te Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilmişti.