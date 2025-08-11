Nagihan Karadere Survivor kazancını açıkladı: Bölüm başı alıyorduk"

Survivor şu sıralar ekranlarda olmasa da yarışmacılarıyla hala gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde "2021 sezonunda bir şey kazanmadım. All Star sezonu ise gerçekten çok zordu. Ama herkesin para için gittiğini düşünmüyorum" diyen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan sonra yarışmanın en iddialı isimlerden Nagihan Karadere de kazançlarla ilgili açıklama yaptı.

Survivor Nagihan Karadere, Esra Sönmezer'in 'Survivor'dan iyi para kazanabildin mi?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"ÖDÜLLER DE ALDIM"

''Çok kazandım, güzel kazandım. Rakam vermeyeyim ama güzel kazandım. Bölüm başı alıyoruz. Ödüller de alıyoruz. Ben mesela ev kazandım, araba kazandım Survivor'dan. İstanbul'da Sancaktepe'de iyi bir marka reklam olmasın şimdi. Murat Ceylan'la ortak kazanmıştık, haklarımızı birbirine sattık. Ben Murat Ceylan'a sattım.

"ARABAYI SATTIM"

Araba kazandım, ev kazandım. Arabayı sattım. Boşanma sürecindeydim, ayrılıyordum. O araba da benim için çok büyüktü. Benim kullanabileceğim bir araba değildi, sattım. Evime ayırdığım için evime harcadım.''