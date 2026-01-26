Nazan Öncel'den evlilik sözleşmesi sorularına tepki: Gelinimin haysiyetiyle oynamam

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü söz yazarı, besteci ve şarkıcı Nazan Öncel, alışveriş sırasında bir hayranıyla arasında geçen diyaloğu anlattı.

Öncel, karşılaştığı bir kadının, “Oğlunuzu yeni evlendirmiştiniz değil mi, evlilik sözleşmesi yapmış mıydınız?” sorusu üzerine şu ifadeleri kullandığını aktardı:

"DÜNYA MALI DÜNYADA KALIYOR"

“Sırf mal-mülk için müstakbel gelinimin haysiyetiyle oynamam mı gerekiyor ya da böyle bir şey için oğlumu mu mutsuz etmem lazım? Bu, benim çok yabancısı olduğum bir duygu. Siz yanlış adrestesiniz, yanlış anlamayın ama dünya malı dünyada kalıyor. Geçiniz bunları efendim, geçiniz.”

Nazan Öncel’in oğlu Serkan Öncel, Pınar Öncel ile 2023’te ABD’de dünyaevine girmişti.