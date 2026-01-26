Esra Bilgiç, sevgilisi DJ Faruk Sabancı'yla tatilde! Aşk karelerini yayınladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekranların fenomen yapımlarından Diriliş Ertuğrul dizisiyle hafızalara kazınan ve beğeni toplayan oyuncu Esra Bilgiç, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu, sevgilisiyle birlikte çıktığı tatilden pozlarını paylaştı.

BURUN BURUNA POZ

Kış tatilinde keyifli anlar geçiren çiftin bir karesi ise hepsinin önüne geçti. Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç'in burun buruna uyudukları kare, sosyal medyanın diline düştü.