Esra Bilgiç, sevgilisi DJ Faruk Sabancı'yla tatilde! Aşk karelerini yayınladı

Özel hayatıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Esra Bilgiç, sevgilisiyle çıktığı kış tatilinden karelerini paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 26.01.2026 12:20
  • Esra Bilgiç, sevgilisi DJ Faruk Sabancı ile çıktığı kış tatilinden fotoğraflar paylaştı.
  • Çiftin burun buruna olduğu bir kare sosyal medyada çok konuşuldu.
  • Diriliş Ertuğrul dizisinin sevilen oyuncusu Esra Bilgiç, kariyeri ve özel hayatıyla gündemde.

Ekranların fenomen yapımlarından Diriliş Ertuğrul dizisiyle hafızalara kazınan ve beğeni toplayan oyuncu Esra Bilgiç, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu, sevgilisiyle birlikte çıktığı tatilden pozlarını paylaştı.

BURUN BURUNA POZ

Kış tatilinde keyifli anlar geçiren çiftin bir karesi ise hepsinin önüne geçti. Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç'in burun buruna uyudukları kare, sosyal medyanın diline düştü.

