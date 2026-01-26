Tuba Ünsal Bali’deki ilk evini satıyor: İki villayı idare edemem

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

3 yıl önce gittiği Bali'de uzun zaman kalan ve oraya hayran kalan ekranların başarılı oyuncusu Tuba Ünsal, kendisine bir ev almıştı.

Ünsal, kendine Bali'den bir ev daha aldı. Yeni evine kavuşan ünlü isim, Canngu’daki tropikal villa olarak tanımlanan ilk evini mobilyasıyla satma kararı aldı.

"İKİ VİLLAYI YÖNETEMEM"

Tuba Ünsal, “İki villayı yönetemem. Gidemiyorum da zaten, durmasına gerek yok. Sakin bir sokakta. Bali’nin en meşhur yoga stüdyosunun hemen yanında. Fransız lisesine 8 dakika. Zaten alma amacım; çocuklarımı orada okutmaktı.” açıklamasını yaptı.

"İLK EVİMİ 17 YAŞINDA ALMIŞTIM"

44 yaşındaki ünlü oyuncu, daha önce yaptığı bir açıklamada, "İlk evimi 17 yaşında Bebek'te aldım. Taksit taksit ödedim." demişti.