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    Necip Memili, kızıyla dans etti

    Ünlü oyuncu Necip Memili iki aylık kızı Asya ile dans ettiği videoyu hayranlarının beğenisine sundu
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 14:45
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    Necip Memili, kızıyla dans etti

    Çukur dizisinde canlandırdığı 'Cumali Koçovalı' karakteriyle dikkat çeken oyuncu Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu, Ocak 2020'de nikah masasına oturmuştu.

    İki ay önce kızları Asya'yı kucağına alan çift eğlenceli anlarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor.

    "PAZAR NEŞEM"

    En son kızı ile dans ettiği bir videoyu yayınlayan Necip Memili'nin paylaşımı büyük ilgi gördü. Baba kızın videosu binlerce kişi tarafından izlendi. Necip Memili paylaşımına “Ah sen deli kız, pazar neşem” notunu düştü.

    Necip Memili, kızıyla dans etti #1

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