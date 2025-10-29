Necip Uysal ikinci kez baba oluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş’ın futbolcusu Necip Uysal, yeniden baba olmaya hazırlanıyor.

Nur Uysal ile mutlu bir evliliği ve bir kızı olan Necip Uysal, mutlu haberi de sosyal medya hesabından duyurdu.

EŞİYLE POZ VERDİ

Necip Uysal, mutlu haberi eşi Nur Uysal’ın belirginleşen karnıyla çekilmiş, mavi temalı bir pasta eşliğinde verdikleri pozla paylaştı.

AİLEMİZ BÜYÜYOR

Ünlü futbolcu paylaşımına, "Ailemiz büyüyor" notunu ekledi.

Uysal’ın bu gönderisi kısa sürede takım arkadaşları ve takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı.