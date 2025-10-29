Abone ol: Google News

Necip Uysal ikinci kez baba oluyor

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal ile eşi Nur Uysal, ikinci bebeklerini beklediklerini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 29.10.2025 10:58
  • Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, ikinci kez baba olacağını duyurdu.
  • Eşi Nur Uysal'ın hamile olduğu haberini sosyal medya üzerinden bir fotoğrafla paylaştı.
  • Paylaşım, kısa sürede birçok tebrik mesajı aldı.

Beşiktaş’ın futbolcusu Necip Uysal, yeniden baba olmaya hazırlanıyor.

Nur Uysal ile mutlu bir evliliği ve bir kızı olan Necip Uysal, mutlu haberi de sosyal medya hesabından duyurdu. 

EŞİYLE POZ VERDİ

Necip Uysal, mutlu haberi eşi Nur Uysal’ın belirginleşen karnıyla çekilmiş, mavi temalı bir pasta eşliğinde verdikleri pozla paylaştı. 

AİLEMİZ BÜYÜYOR

Ünlü futbolcu paylaşımına, "Ailemiz büyüyor" notunu ekledi.

Uysal’ın bu gönderisi kısa sürede takım arkadaşları ve takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı. 

