Neslihan Atagül'den itiraf! Eşi Kadir Doğulu’yu kendisine nasıl aşık ettiğini anlattı

Yaprak Dökümü diziyle ünlenen Neslihan Atagül’ün İbrahim Selim’in programında anlattıkları, sosyal medyayı fena karıştırdı. 2016 yılında evlendiği eşi Kadir Doğulu’yu nasıl tavladığını anlattı.

"MUHABBET ETMEYECEKSİN"

Ünlü oyuncu “Kadir spor salonuna gidiyordu. Ona, ‘Hangi spor salonuna gidiyorsun?’ demiştim. ‘Ben de oraya gidiyorum’ deyip hemen üye oldum. Sonra salonda onu bilinçli görmezden geliyordum. Muhabbet edersen tavlayamazsın.” diyerek stratejisini itiraf etti.

Kadir Doğulu, geçmişte yaptı açıklamada Neslihan Atagül ile ilişkisinin nasıl başladığını şu sözlerle anlatmıştı:

"DÜNYAM DURDU"

"Sette yaprakların arasından bana bakan bir çift göz gördüm. 'Bu kim?' dedim. Meğer sesli söylemişim, meftun olmuşum. Yapımcı yanıma gelip 'Partnerin' dediği an dünya durdu."

Yıllar önce Kadir Doğulu'nun daha farklı anlatması sosyal medyada gündem oldu. Ünlü çifte sosyal medyadan "Yine hikaye sallıyor" yorumları yapıldı.

“Fatih Harbiye” dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren ikili, 2016 yılında evlenmiş ve yıllardır huzurlu bir birliktelik sürdürmüştü. Geçtiğimiz mart ayında da ilk çocukları Aziz’i kucaklarına alarak mutluluklarını taçlandırmışlardı.