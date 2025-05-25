Haber Merkezi

Eski eşler arasında nafaka tartışması....

Ünlü oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

"Ben eşlerimi çok seviyorum. Ben eşlerimi dinledim." diyen ve 29 yıldır kesintisiz nafaka ödeyen dünyadaki tek adamın kendisini olduğunu belirten Erbil, "Helal olsun iyi ki de ödemişim, çocuklarım bana çok iyi baktılar." diye konuştu.

Bir tiyatro oyunu için Giresun'a giden Nergis Kumbasar, eski eşinin nafakadan dert yandığı sözlerine cevap verdi.

"ALMAM GEREKENİ ALIRSAM CANI ACIR"

Kumbasar, ilk kez bu konuda konuştu.

Kumbasar, "Her kadın evleniyor ve ondan sonra boşanıyor. Herkes de nafakası için bence mücadele etmeli. O nafaka her kadının hakkıdır zaten. O beni çok iyi biliyor. Ben istersem mahkemenin kararıyla gerçek almam gerekeni alırsam çok canı acır. Ben zaten ona karşı yeterince anlayışlıyım. Artık bilmiyorum. Bundan sonra pek fazla konuşmaz." diye konuştu.