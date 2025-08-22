Neslihan Atagül 33 oldu! Yeni yaşını kutladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı

Özel hayatı merak edilen ünlü isimler arasında yer alan oyuncu Neslihan Atagül ile meslektaşı Kadir Doğulu'nun "Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşmüş ve çift 2016 yılında evlenmişlerdi.

AZİZ BEBEK

Neslihan Atagül, geçtiğimzi yıl hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ünlü çift, merakla bekledikleri ilk bebeklerine 6 Mart 2025 tarihinde kavuşmuştu. Gerçekleşen doğum sonrası anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmişti. Erkek bebekleri olan ünlü çift, ilk çocuklarına Aziz adını vermişti.

33 OLDU

Neslihan Atagül, 33 yaşına girdi. Eşinin doğum gününü romantik bir mesajla kutlayan Kadir Doğulu'nun paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Kadir Doğulu, Instagram'dan eşi için hem kendi hem de bebekleri Aziz adına eşinin doğum gününü kutladı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUZ"

İşte, o paylaşım:

''İyi ki doğmuşsun sevgilim. Tüm ömrün bereket ve neşe ile geçsin. Kadir"

"Doğum günün kutlu olsun annelerin en güzeli.. Aziz''

''Hep birlikte nice kutlu günlerimiz olsun. Seni çok seviyoruz...''