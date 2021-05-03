Neslihan Atagül: Bir sürü zorluk atlattım

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, kendi dergisine içini döktü.

Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Neslihan Atagül, bilinmeyenlerini anlattı. Dar gelirli bir ailede büyüdüğünü söyleyen Atagül, yaşadıklarını anlattı.

Atagül, röportajında oyuncu olmak için çok çabaladığını söyledi:

"DAR GELİRLİ BİR AİLEDE BÜYÜDÜM"

“Dar gelirli bir ailede büyüdüm. 13 yaşında Bilinmeyen Numaralar’ı arayıp bir ajans numarası aldım. Aradım, ‘Ajansınıza kaydolmak istiyorum’ dedim. Annemle gittik, beni kabul ettiler ama 6 ay ses çıkmadı. Sonra bir audition için aradılar.

"PAZARDAN YENİ KIYAFETLER ALDIM"

Pazardan yeni kıyafetler aldım. Meğer deneme çekimiymiş. Ama heyecanımı kaybetmedim.

Yaşadığın yerde kimsenin sana inanmaması üzücü ama kendi içimde inandığıma tutundum. Velhasıl kelam bir sürü zorluk atlattım.”