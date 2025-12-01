Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan aile pozu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekranların iki ünlü oyuncusu Neslihan Atagül ile meslektaşı Kadir Doğulu, Fatih Harbiye dizisindeki birbirlerine aşık olmuş, çift 2016 yılında evlenmişti.

"BİZ MUTLUYUZ"

Güzel haberi duyuran oyuncu, "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılıkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" mesajıyla bebek müjdesini paylaşmıştı.

Ünlü çiftin merakla bekledikleri ilk çocukları Aziz, mart ayında sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmişti.

Şu sıralar anneliğiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Atagül, paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

"TARİFE SIĞMAZ"

Atagül, eşi ve bebeğiyle birlikte yer aldığı mutlu aile pozunu 'Tarife sığmaz' notuyla Instagram'dan paylaştı.