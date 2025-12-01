Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan aile pozu geldi! Hayranları beğeni yağdırdı

- Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ilk bebekleri Aziz'le mutlu aile pozu paylaştı.
- 2016 yılında evlenen çiftin mart ayında doğan çocukları büyük ilgi gördü.
- Atagül, Instagram'daki fotoğrafını 'Tarife sığmaz' notuyla paylaştı.
Ekranların en popüler oyuncularından Neslihan Atagül ile meslektaşı Kadir Doğulu'nun Fatih Harbiye dizisinde birbirlerine aşık olmuş ünlü çift, 2016 yılında evlenmişti.
İLK BEBEK
Ünlü çiftin merakla bekledikleri ilk çocukları Aziz, mart ayında sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmişti.
Şu sıralar anneliğiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Atagül, paylaşımlarıyla beğeni topluyor.
Atagül, eşi ve bebeğiyle birlikte yer aldığı mutlu aile pozunu 'Tarife sığmaz' notuyla Instagram'dan paylaştı.