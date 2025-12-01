Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan aile pozu geldi! Hayranları beğeni yağdırdı İilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu verdikleri mutlu aile pozlarını sosyal medyada paylaşarak takipçilerinden büyük ilgi gördü.