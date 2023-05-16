Sabancılardan seçimi kaybeden muhalefete milleti aşağılayarak destek mesajları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fanı olan Neslihan Sabancı'yı kızdırdı. Sabancı üyelerinin diğer mensupları da seçimlerde Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamasında bulunmuşlardı.

ensonhaber.com

14 Mayıs'ta halkın yaptığı seçimi beğenmeyenler tek tek ortaya çıkmaya başladı.

İlk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inananlar, seçim sonrası hakaret içeren paylaşımlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 puan fark atmasını kabullenemeyen sosyetenin ünlü isimleri Hakan Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın ardından Neslihan Sabancı da yaşadıkları hüsranı gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Neslihan Sabancı, tepkisini Atatürk, Che Guevera ve George Orwell'in sözleriyle anlatmaya çalıştı.

Seçmene köle ve cahil göndermesi

Sabancı yaptığı paylaşımlarda şu sözlere yer verdi:

Atatürk: Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.



Che Guevara: Özgürlüğün en büyük düşmanı halinden memnun olan kölelerdir.



George Orwell: Zeki bir insana en büyük işkence, cahillerin tercih ettiği bir düzende yaşamaktır.

Sabancı ailesinden muhalefete tam destek

Seçim sürecinde muhalefet cephesine verdikleri desteği açıkça beyan eden Sabancı ailesi, Kılıçdaroğlu'na verdikleri desteği sosyal medya hesaplarından açıklamıştı.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı, oyunu dedesi Hacı Sabancı'nın Üsküdar'daki okulunda kullandı.

"Kemal Dede'ye oy vermek nasip oldu"

Sosyal medya hesabından dedesinin fotoğrafını paylaşarak desteklediği cumhurbaşkanı adayını da ilan eden Sabancı, "Rahmetli dedemin okulunda Kemal Dede'ye oy vermek nasip oldu" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın Hakan Sabancı seçimlerde hangi adaya oy verdiğini açıkladı Haberin Detayları

"Hakkımı helal etmiyorum"

Sosyal medya hesabından seçim sonuçları değerlendiren Nazlı Sabancı da çıkan sonuçlara isyan etmişti.

Hakkını helal etmediğini belirten Sabancı şu ifadeleri kullandı:

Kadınlar okumasın, küçücük çocuklar evlendirilsin zihniyetini savunan kadın adayını gölgeleyerek gösteren Yeniden Refah Partisi’nin ve HüdaPar’ın Meclis'e girmesinde payı olan kimseye kadın olarak hakkımı helal etmiyorum. Asla helal etmiyorum.