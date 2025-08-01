Nesrin Cavadzade Mısır'a gitti! Tatil pozları beğeni aldı

En son Sandık Kokusu dizisinde rol alan ve dizideki rol arkadaşı Pamir Pekin ile kısa süreli aşk yaşayan oyuncu Nesrin Cavadzade, aradığı aşkı hala bulamadı.

MISIR'A GİTTİ

Aşk hayatı ve kariyeriyle gündeme gelmeye devam eden güzel oyuncu, son olarak Mısır pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

ÇÖLE DÜŞEN NESRİN

43 yaşına giren Cavadzade, doğum gününü yakın dostlarının katıldığı bir yemekle kutladı. Ünlü isim, çölde çektirdiği yeni fotoğrafları Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Pozlara kısa sürede beğeni yağdı.