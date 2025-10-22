Nesrin Cavadzade sevgili kriterini açıkladı! Karın kası şart

'Yasak Elma' ve Sandık Kokusu' dizileriyle ününe ün katan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, aşk hayatı ve kariyeriyle konuşuluyor.

SEVGİLİ YOK

Son olarak Sandık Kokusu dizisinde rol alan ve dizideki rol arkadaşı Pamir Pekin ile kısa ama büyük bir aşk yaşayan 43 yaşındaki güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin kendisine yönelttiği ''Sevgiliniz var mı?'' sorusuna yanıt verdi.

"KIRGINIM"

Cavadzade, sevgilisi olmadığını söyledi. Güzel oyuncu, ''Siz benim yanımdaki yakışıklı olsun veya olmasın tüm beyefendileri, geçen gün de lahmacun esprisi yapmıştım bununla ilgili. Kim olursa olsun sevgilim olarak yazdığınız için size ayrıca kırgınım. Yakışsa da yakışmasa da sevgili olarak yazıyorsunuz, yapacak bir şey yok. Şu an sevgilim yok, olsa söylerim. Standartlarım çok yüksek, en yüksek standart six pack (Karın kası) olsun.'' esprili bir dille açıkladı.