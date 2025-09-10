Nesrin Cavadzade'nin dekoltesine yorum yağdı! Elbisesi çok beğenildi

Birbirinden başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden. Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla dikkat çeken güzel oyuncu, her adımıyla adeta olay oluyor.

Ünlü isim, bu defa iddialı seçimiyle adından söz ettirdi. Derin göğüs ve bel dekolteli elbisesiyle peş peşe pozlar veren Cavadzade, bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

"BİZİM HAYATIMIZDA HATAYA YER YOK"

Ünlü oyuncu paylaşımına; 'Bizim hayatımızda hataya yer yok' ifadelerini not düştü. Cavadzade'nin peş peşe yayınladığı karelerine; 'başka bir aurası var', 'alev alev', 'bu güzellik şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.