Haber Merkezi
Nihal Candan şu sıralar sağlık sorunlarıyla uğraşıyor.
Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
YOĞUN BAKIMA ALINDIĞINI DUYURDU
Nihal Candan'ın hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını duyuran Bahar Candan, ablasının fenalaştığını belirterek endişesini dile getirdi.
"ABLAM ÖLÜYOR"
Bahar Candan, şu ifadeleri kullandı;
"Ablam, hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız."
Hastane sürecine ilişkin paylaşımlarını sürdüren Bahar Candan, sedyede ağladığı anları da takipçileriyle paylaştı.
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