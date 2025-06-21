Nihal Candan'ın cenazesinde gazetecilere tepki

2023 Kasım ayında "Dolandırıcılık" suçlamasıyla girdiği cezaevinde anoreksiya nervoza teşhisi konan ve tahliye edilen Nihal Candan, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Candan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Candan'ın cenaze töreninde annesi ve kardeşleri gözyaşı dökerken, bazı ilginç anlar da yaşandı.

GAZETECİLERE TEPKİ

Nihal Candan'ın cenazesine katılan bir kişi, kameraman ve muhabirlere tepki gösterdi.

Gazetecilere dönen kişi, "Kızı öldürdünüz sonra çekmeye gelin, cenazesini kaldırın. Pislikler." dedi.

ANNESİNİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Cenaze töreninden dakikalar önce camiye gelen anne Umut Candan ve kız kardeş Bahar Candan, ayakta durmakta güçlük çekti.

"ABLAM ÖLDÜ BENİM!"

Umut Candan, 'Nihal hani sen hakim, savcı olacaktın' diyerek feryat ederken tabutun başından ayrılmayan Bahar Candan, 'Ablam öldü benim' diyerek gözyaşı döktü.