Haber Merkezi
Nihal Candan, hastaneye kaldırıldı.
Hapisten çıktıktan sonra kilo alıp toparlanan Nihal Candan'ın hastalığı son dönemde nüksetti.
Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Candan'ın son durumunu ise kardeşi Bahar paylaştı.
"ÖLMEK İSTİYOR"
Kardeşi Bahar Candan, "Ablamın organları iflas etmiş. Tedaviyi reddediyor. Ölmek istiyor." diye konuştu.
SON HALİ ORTAYA ÇIKTI
Dün hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, genç fenomenin 29 kiloya düştüğü bildirildi ve son hali paylaşıldı.
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