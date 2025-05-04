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Haber Merkezi

Kadınların ardından erkeklerin de terci etmeye başladığı estetik furyasında, yeni bir ünlü isim daha katıldı.

Gökhan Özen, Mustafa Sandal ve Rafet El Roman'ın ardından ünlü şarkıcı Nihat Doğan da estetik işlem yaptırdı.

Erkekler arasında saç ekimi, botoks ve gençleştirme uygulamaları tercih edilirken Doğan, daha farklı bir işleme başvurdu.

KAŞLARINI YAPTIRDI

49 yaşındaki ünlü isim, seyrek kaşları için kaş tasarımı yaptırdı.

Doğan'a kaşlarının yanı sıra ameliyatsız yüz gençleştirme bakımı da yapıldı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

İşlem sonrası videosu ve son hali paylaşılan Doğan, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sanatçının sevenlerinin bir kısmı yeni kaşlarını yakıştırırken, bazı kesimler ise erkeklerin bu tür işlemleri yaptırmaması gerektiğini savundu.