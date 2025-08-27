Nikah şahidi Asuman Dabak açıkladı: "Bestemsu Özdemir hamile"

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Bestemsu Özdemir, sevgilisi Ersin Görkem ile Fethiye’de düğün yaptı.

Ünlü oyuncu, eski profesyonel basketbolcu Ersin Görkem ile bir süredir birlikteydi. Özdemir’in hamile olduğu ve bu yüzden evlenme kararı aldıkları iddiaları basında yer almıştı. Ancak Özdemir, bu konuda sessizliğini korumayı tercih etti.

"SONRA KONUŞALIM"

‘İnci Taneleri’ dizisinde rol alan Özdemir, bebek beklediği yönündeki soruları geçiştirerek, “Bunları düğünden sonra doya doya konuşmak istiyoruz. Ersin hayatımda verdiğim en doğru karar.” dedi.

ASUMAN BADAK AÇIKLADI

Nikahta şahit olan olan oyuncu Asuman Dabak ise, “Evet, öyle bir sürprizi de var, sağlıkla gelsin inşallah.” diyerek müjdeyi verdi.