Nilperi Şahinkaya'dan annesinin kaybının ardından duygusal aile fotoğrafları paylaşımı

Son olarak Gelin Takımı 2 filminde rol alan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın kanser tedavisi gören annesi Meltem Vural, 30 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

Anne acısıyla sarsılan Şahinkaya, geçtiğimiz hafta yaptığı "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Beni affedin." paylaşımıyla sevenlerinin yüreklerini ağızlarına getirdi.

"İLK DEFA BU KADAR BÜYÜK BİR ACI YAŞIYORUM"

Paylaşımı sebebiyle üzgün olduğunu belirten Şahinkaya, şu sözleri kullandı:

Ben hiçbir zaman bu kadar büyük bir acı yaşamadım. Çok büyük acılar yaşadım ama ilk defa bu kadar büyüğünü yaşıyorum ve maalesef gördüm ki insan, bazı acıların içinde kaybolabiliyor. Dürtüsel davranıyor. O yüzden tam olarak sebebini söyleyemiyorum yani o anda öyle yazdım ve paylaştım.