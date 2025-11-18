Nilsu Berfin Aktaş'tan aşk paylaşımı: ''1 yılı geçmiş bile''

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dönemin dikkat çeken oyuncu güzellerden Nilsu Berfin Aktaş, özel hayatıyla gündeme geldi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aktaş, 2,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

1 YIL OLDU

Aktaş, yapımcı sevgilisi Tolga Aykut ile aşkını resmen ilan etti. Ünlü oyuncu, el ele çekilen kareyi ''1 yılı geçmiş bile'' notuyla yayımladı.