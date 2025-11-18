Abone ol: Google News

Nilsu Berfin Aktaş'tan aşk paylaşımı: ''1 yılı geçmiş bile''

Son olarak Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde 'Ayşe' karakterine hayat veren oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, aşk hayatında aradığı mutluluğu sonunda buldu. Sevgilisiyle fotoğraf paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 18.11.2025 11:11
  • Nilsu Berfin Aktaş, sevgilisi Tolga Aykut ile olan ilişkisini sosyal medyada ilan etti.
  • Instagram'da 2,8 milyon takipçisine, el ele çekildikleri fotoğrafı "1 yılı geçmiş bile" notuyla paylaştı.
  • Aktaş, özel hayatındaki mutluluğunu bu paylaşımla duyurdu.

Son dönemin dikkat çeken oyuncu güzellerden Nilsu Berfin Aktaş, özel hayatıyla gündeme geldi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aktaş, 2,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

1 YIL OLDU

Aktaş, yapımcı sevgilisi Tolga Aykut ile aşkını resmen ilan etti. Ünlü oyuncu, el ele çekilen kareyi ''1 yılı geçmiş bile'' notuyla yayımladı.

