Nostaljik fotoğraf! Kourtney Kardashian, Kim Kardashian'ın 45. yaşını kutladı

Kourtney Kardashian Barker, küçük kardeşi Kim Kardashian'a özel günde sevgisini hissettirmek için sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı.

"SONSUZA KADAR EN İYİ ARKADAŞ"

Kourtney Kardashian, arşivindeki fotoğrafları karıştırarak Kim’le birlikte oldukları 10 kareyi Instagram’da paylaştı ve gönderisine “Sonsuza kadar en iyi arkadaşlar” notunu düştü.

Dikkat çeken paylaşımı, ikilinin gençlik yıllarından bir fotoğrafla başlıyor. Kardeşler benzer kısa saç modelleri ve aynı tarz üstlerle görülüyor.

Her iki kardeş de makyajsız, doğal halleriyle dikkat çekiyor. Kourtney, bu karelerin ardından ikisinin bebeklik fotoğrafını ve yıllar boyunca çekilmiş başka özel anları da ekledi.