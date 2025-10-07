Nükhet Duru'yu akrep soktu! Hemen hastaneye kaldırıldı

Nükhet Duru, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda genç yaşta yakalandığı MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla nasıl başa çıktığını anlatmıştı.

Ünlü isim, “MS hastalığına ağır bir krizle yakalandım. 6 ay kadar yürüyemeden yaşadım. Onu böyle huysuz bir yılan gibi düşündüm. Başını okşaya okşaya bugünlere geldik.” demişti.

AKREP SOKTU

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru'yu akrep soktu. Sanatçı, apar topar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Nükhet Duru yaşadığı sağlık durumundan dolayı yakın zamandaki bazı konserlerini ertelemek zorunda kaldı.