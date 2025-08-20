Nuray Sayarı kendisinden yaşça küçük eşi hakkında konuştu: 'Çekemeyen uydu taksın'

Abone ol: Google News

İkinci evliliğini yapan ünlü astrolog Nuray Sayarı, kendisinden küçük eşi için yapılan eleştirilere cevap verdi. Aşk evliliği yaptığını söyleyen ünlü isim, "Bizi çekemeyen uydu taksın" dedi.

Yayınlama Tarihi: 20.08.2025 12:25
İlk evliliği ihanet yüzünden sona eren astrolog Nuray Sayarı, ikinci kez nikah masasına oturdu. 52 yaşındaki iki çocuk annesi ünlü ismin düğünü günlerce konuşuldu.

Şimdilerde Alaçatı'da balayında olan Nuray Sayarı eşi ile arasındaki yaş farkı iddialarına scevap verdi.

"AŞK EVLİLİĞİ YAPTIM"

Kocasının kendisinden 15 yaş küçük olduğu söylenen Sayarı; 'Ben 52, kocam 50 yaşında. Kadın erkekten büyük olursa zengin olur derler. Mantık evliliği değil aşk evliliği yaptım. Bizi çekemeyen anten değil, uydu taksın' ifadelerini kullandı.

