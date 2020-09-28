Nusret Gökçe kimdir? Maden işçisi babanın Erzurumlu oğlu Nusret Gökçe nasıl ünlü oldu? Nusret'in hayatı...

Nusret Gökçe kimdir? Maden işçisi babanın Erzurumlu oğlu Nusret Gökçe nasıl ünlü oldu? Nusret'in hayatı...

Meslek hayatına kasaplarda başlayan Nusret Gökçe'nin kim, nereli ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, maden işçisi babanın oğlu olan Nusret, servetini ve ününü nasıl elde etti? Nusret'in hayatı

Tüm dünyanın tuzlama ve et pişirme şekli ile tanıdığı Nusret'in kim olduğu, nereli olduğu ve hayatı oldukça merak ediliyor. Peki, Nusret kimdir? Nusret bu kadar ünü nasıl elde etti? İşte Nusret'in hayatı...

Birçok önemli şehirde restoran sahibi olan Nusret Gökçe, kendisine ait restoranda twerk yapan siyahi bir kadını çekerken, twerk yapan kadının sevgilisinin, Nusret'in restoranını basması ile gündeme geldi.

Nusret'e twerk yaparken sevgilisine yakalandı VİDEO

İşte Nusret Gökçe'nin birkaç yıl içerisinde yakaladığı şöhretin sebebi ve hayatı...

NUSRET KİMDİR?

Nusret Gökçe, 1 Ocak 1983'te Erzurum'da maden işçisi bir babanın 5. çocuğu olarak dünyaya gelmiş, 2 yaşında Erzurum'dan Darıca'ya ailesi ile birlikte göç etmiştir.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim hayatını Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nda 6. sınıfa giderken sonlandırmak zorunda kalan Nusret, meslek hayatına da Bostancı'da yer alan kasaplarda adım atmıştır.

NUSRET NERELERDE ÇALIŞTI?

10 ustanın bulunduğu büyük bir kasapta çalışan Nusret, küçük yaşlarda başladığı meslek hayatında günde 18 saat aktif çalışarak az zamanda çok iş yapmayı öğrenmiştir.

2007 yılında İstinye Park'ta açılan kasap-restoran konspetli bir mekanda çalışan Nusret, dünyadaki diğer restoran konseptlerini de görmek üzere cebindeki son parası ve bankadan çektiği 9 bin TL parası ile Arjantin'e doğru yola çıkmıştır.

NUSRET NASIL ÜNLÜ OLDU?

Sektör hakkında detaylı bilgi edinen Nusret, ülkeye geri dönüp aynı iş yerinde çalışmaya devam ederek deneyimlerini pekiştirmiş, 'Lokum', 'Ceviz', 'Kafes' gibi pişmiş et türlerini sunumlamıştır.

Yeni deneyimler için Amerika'ya giden Nusret, 3 ay boyunca New York'un en bilindik restoranında para almadan çalışmış ve hazırladığı menü New York Times gazetesinde yayınlanmıştır.

NUSRET'E KİM YATIRIMCI DESTEĞİ VERDİ?

Tekrar ülkeye dönüş yaptığında kendi iş yerini kurma planlarını hayata geçirmeye başlayan Nusret, Mithat Erdem'in yatırımları ile ilk yerini açmış ve arkadaşı Mithar Erdem'den aldığı parayı senesi dolmadan geri iade etmiştir.

2012 yılında Doğuş Grubu Nusret'e ortak olmuştur.