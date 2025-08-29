Ogün Sanlısoy hakkında da taciz iddiası var! İfşa için açıklama yaptı

Son günlerde çok konuşulan taciz ve ifşalar bitmek bilmiyor. Sanat dünyasında yankı uyandırmaya devam eden taciz ifşalarına bir yenisi daha eklendi.

Birçok ünlü ismin adının karıştığı iddialar arasında, rock müziğin sevilen isimlerinden Ogün Sanlısoy da yer aldı.

AVUKAT AÇIKLAMASI

Sosyal medyada dolaşan ve kaynağı belirsiz olan iddialar üzerine Sanlısoy, avukatları aracılığıyla bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, iddiaların tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğu vurgulanırken, bu türden çirkin iftiraların kendisini derinden üzdüğü belirtildi.

Özellikle kadın hakları ve hassas konulara duyarlı bir sanatçı olduğunu ve şarkılarında da bu konulara sıklıkla yer verdiğini ifade eden ünlü şarkıcı,bBu nedenle, hakkında çıkan bu türden iddiaların kendisi için büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Ünlü şarkıcı, avukatlarıyla görüştükten sonra gerekli hukuki sürecin başlatılması talimatını verdiğini açıkladı.