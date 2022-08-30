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- Oğuzhan Koç'un damat ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı
Oğuzhan Koç'un damat ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı
Oğuzhan Koç'un giydiği yüksek topuklu ayakkabılar gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 30.08.2022 - 07:47
- Güncelleme : 30.08.2022 - 07:59
Magazin dünyasının popüler çiftlerinden Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, dün arkadaşları ve ailelerinin katıldığı düğün töreni ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin nikah şahitliklerini yapımcı Acun Ilıcalı yaptı.
Çiftin 4 milyonluk düğününe ise Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu.
Şarkıcının giydiği ayakkabının topuklarının hayli yüksek olması, takipçilerinin gözünden kaçmadı.
17 bin 600 TL
Koç'un giydiği ayakkabının fiyatı ortaya çıktı. Koç, boyunu uzatan ayakkabıya 17 bin 600 TL verdi. Ünlü şarkıcının ayakkabısı sosyal medyanın da çok konuşulan konularından biri oldu.