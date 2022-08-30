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    Oğuzhan Koç'un damat ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı

    Oğuzhan Koç'un giydiği yüksek topuklu ayakkabılar gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2022 - 07:47
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 07:59
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    Oğuzhan Koç'un damat ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı

    Magazin dünyasının popüler çiftlerinden Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, dün arkadaşları ve ailelerinin katıldığı düğün töreni ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin nikah şahitliklerini yapımcı Acun Ilıcalı yaptı.

    Çiftin 4 milyonluk düğününe ise Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu.

    Şarkıcının giydiği ayakkabının topuklarının hayli yüksek olması, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

    Oğuzhan Koç un damat ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı #1

    17 bin 600 TL

    Koç'un giydiği ayakkabının fiyatı ortaya çıktı. Koç, boyunu uzatan ayakkabıya 17 bin 600 TL verdi. Ünlü şarkıcının ayakkabısı sosyal medyanın da çok konuşulan konularından biri oldu.

    Oğuzhan Koç un damat ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı #2

    Oğuzhan Koç un damat ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı #3

    Oğuzhan Koç un damat ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı #4

    Oğuzhan Koç un damat ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı #5

    Oğuzhan Koç un damat ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı #6


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