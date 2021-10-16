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    Oğuzhan Özyakup’un sevgilisi Başakşehir maçında üzüldü

    Futbolcu Oğuzhan Özyakup Hollandalı model sevgilisi Skyler Witschge, dün akşam oynanan Başakşehir-Beşiktaş anbean takip etti. Güzel model, maçla ilgili bir de paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2021 - 17:27
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    Oğuzhan Özyakup’un sevgilisi Başakşehir maçında üzüldü

    Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, yeniden özel hayatıyla gündemde…

    Bir dönem oyuncu Melisa Aslı Pamuk'la aşk yaşayan Özyakup, yeni bir birlikteliğe yelken açtı.

    Futbolcu, Hollandalı model Skyler Witschge ile aşk yaşamaya başladı. Hollanda'da doğup, büyüyen Oğuzhan Özyakup, ilişkisini sosyal medyadan ilan etti.

    SIK SIK İSTANBUL’A GELİYOR

    Çift, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan yayınlayarak, gözler önüne serdi.

    İkilinin birlikteliklerinin yeni başladığı ünlü modelin sık sık İstanbul'a gelerek, sevgilisiyle vakit geçirdiği öğrenildi.

    Oğuzhan Özyakup’un sevgilisi Başakşehir maçında üzüldü #1

    BAŞAKŞEHİR MAÇINDA ÜZÜLDÜ

    Skyler Witschge, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'le oynadığı maçı takip ettiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

    Hollandalı modelin 3-2’lik skordan dolayı üzüldüğü gözlendi.

    Oğuzhan Özyakup’un sevgilisi Başakşehir maçında üzüldü #2

    BABASI ESKİ FUTBOLCU

    Öte yandan modelin babası Richard Witschge'nin de eski bir futbolcu olduğu ortaya çıktı.

    Daha önce Ajax ve Barcelona gibi üst düzey kulüplerde forma giyen Richard Witschge, 2005 yılında futbolculuk kariyerini noktaladı.

    Oğuzhan Özyakup’un sevgilisi Başakşehir maçında üzüldü #3

    Oğuzhan Özyakup’un sevgilisi Başakşehir maçında üzüldü #4

    Oğuzhan Özyakup’un sevgilisi Başakşehir maçında üzüldü #5

    Oğuzhan Özyakup’un sevgilisi Başakşehir maçında üzüldü #6

    Oğuzhan Özyakup’un sevgilisi Başakşehir maçında üzüldü #7

    Oğuzhan Özyakup’un sevgilisi Başakşehir maçında üzüldü #8

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