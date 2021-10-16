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- Oğuzhan Özyakup’un sevgilisi Başakşehir maçında üzüldü
Oğuzhan Özyakup’un sevgilisi Başakşehir maçında üzüldü
- Haber Merkezi
- 16.10.2021 - 17:27
Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, yeniden özel hayatıyla gündemde…
Bir dönem oyuncu Melisa Aslı Pamuk'la aşk yaşayan Özyakup, yeni bir birlikteliğe yelken açtı.
Futbolcu, Hollandalı model Skyler Witschge ile aşk yaşamaya başladı. Hollanda'da doğup, büyüyen Oğuzhan Özyakup, ilişkisini sosyal medyadan ilan etti.
SIK SIK İSTANBUL’A GELİYOR
Çift, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan yayınlayarak, gözler önüne serdi.
İkilinin birlikteliklerinin yeni başladığı ünlü modelin sık sık İstanbul'a gelerek, sevgilisiyle vakit geçirdiği öğrenildi.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA ÜZÜLDÜ
Skyler Witschge, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'le oynadığı maçı takip ettiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Hollandalı modelin 3-2’lik skordan dolayı üzüldüğü gözlendi.
BABASI ESKİ FUTBOLCU
Öte yandan modelin babası Richard Witschge'nin de eski bir futbolcu olduğu ortaya çıktı.
Daha önce Ajax ve Barcelona gibi üst düzey kulüplerde forma giyen Richard Witschge, 2005 yılında futbolculuk kariyerini noktaladı.