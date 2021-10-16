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Oğuzhan Özyakup’un sevgilisi Başakşehir maçında üzüldü

Oğuzhan Özyakup’un sevgilisi Başakşehir maçında üzüldü

Futbolcu Oğuzhan Özyakup Hollandalı model sevgilisi Skyler Witschge, dün akşam oynanan Başakşehir-Beşiktaş anbean takip etti. Güzel model, maçla ilgili bir de paylaşım yaptı.