Okan Bayülgen 'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Ebru Polat cevap verdi

Oyuncu Melis İşiten'in sunduğu Zaten Şov programına katılan Okan Bayülgen, 'Sevişilecek insan kalmadı, hepsiyle seviştik. Seviştiklerim ölmeye de başladı. Cenazelerine de gidemiyorum; ‘Bununla sevişmiş’ diyecekler, ayıp olacak.' ifadelerini kullanmıştı.

Programda söyledikleri yüzünden tepki alan ünlü şovmen Okan Bayülgen'e Ebru Polat'tan yanıt gecikmedi.

"İŞLEVLERİ BİTTİ"

Ebru Polat; 'Kadınları bu kadar değersizleştirebileceğini düşünmüyorum. Okan'ı da çok severim. Benim çok iyi arkadaşımdır. Arada böyle çıkışlar yapmayı sever.

"SEVİŞEMİYOR"

Sevişecek kadın kalmadı derken bence kadınları değersizleştirmek istemedi, bence kendiyle alakalı bir sinyal vermek istedi. Belki de ben artık sevişemiyorum. Bazı işlevlerim yok artık demek istedi. Muhtemelen Okan'ın işlevler bitti.' ifadelerini kullandı.