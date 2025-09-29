Oryantal Asena 8 sene sonra geri döndü! Dansına sosyal medyada yorum yağdı

Ünlü oryantal Asena, geçtiğimiz hafta aldığı boşanma kararıyla gündeme gelmişti. 2017 yılında evlendiği iş insanı Hasan Dere ile yollarını ayıran Asena, ayrılığın üzerinden sadece bir hafta geçtikten sonra yıllardır uzak kaldığı sahnelere geri döndü.

"HOŞGELDİ(M)"

Artık bekar bir kadın olan Asena, dönüşünü sürpriz bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Paylaştığı fotoğrafın altına “Hoşgeldin(m)” notunu düşen ünlü dansçı, hayranlarını heyecanlandırdı.

Bir döneme damgasını vuran dans şovlarıyla akıllarda yer eden Asena’nın dönüş performansı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.