Oryantal Asena'nın dansı şaşırtıyor! Çömelip, garip hareketler yaptı Yeni dans figürleri dile düşen Asena'nın o hallerine pek çok yorum yapıldı. Beğenilmeyen ünlü oryantal için 'Keşke boşanmasaydı' yazıldı.

Göster Hızlı Özet Asena, kadınlar matinesinde yapmış olduğu garip dans figürleriyle sosyal medyanın dikkatini çekti.

Boşandıktan sonra sahnelere hızlıca dönen Asena'ya sosyal medya kullanıcıları pek çok eleştirel yorum yaptı.

İbrahim Tatlıses'in programlarında ünlenen Asena, bir dönem sahneleri bırakmıştı. 2017 yılında evlendiği iş insanı Hasan Dere ile yollarını ayıran Asena'nın bu arayı vermesinin sebebinin evliliği oldu iddiaları vardı. EVLENİNCE DANSI BIRAKTI Evlendikten sonra Almanya'da yaşamını sürdüren Asena, boşanmanın ardından hızlıca sahneye geri döndü. DANSI DA DEĞİŞTİ Son olarak oryantal Asena'nın kadınlar matinesinde dans ettiği anlar sosyal medyada dikkat çekti. Garip hareketleriyle adından söz ettiren Asena'ya adeta yorum yağdı. Asena'yı görenler, "Kabız olmuş gibi", "Keşke boşanmayıp evinde olsaydın" tarzında yorumlar yaptı.

