Oyuncu Akın Akınözü, Cannes’da! Dedesinden kalma İstiklal Madalyası ile poz verdi

Akın Akınözü, dedesinden kendisine yadigar kalan İstiklal Madalyası ile Cannes’da boy gösterdi.

Yayınlama Tarihi: 17.10.2025 07:58
  • Akın Akınözü, Cannes'da Veliaht dizisinin tanıtımına katıldı.
  • Dedesinden kalan İstiklal Madalyası ile etkinlikte ilgi çekti.
  • Bu hareketi, katılımcılar ve hayranları tarafından takdir edildi.

Tüm dünyanın merakla takip ettiği Cannes’a, Akın Akınözü de gitti. Cannes'da dizisini tanıtan Akın Akınözü, çok beğenildi.

DEDEDEN MADALYA

Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olan Veliaht dizisinin tanıtımı için Cannes’da bulunan Akın Akınözü, dedesine ait İstiklal Madalyasını göğsüne takarak etkinliğe katıldı.

Oyuncunun duygusal ve anlam yüklü tercihi, hem katılımcılar hem de hayranları tarafından büyük takdir topladı.

