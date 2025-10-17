Oyuncu Akın Akınözü, Cannes’da! Dedesinden kalma İstiklal Madalyası ile poz verdi

- Akın Akınözü, Cannes'da Veliaht dizisinin tanıtımına katıldı.
Tüm dünyanın merakla takip ettiği Cannes’a, Akın Akınözü de gitti. Cannes'da dizisini tanıtan Akın Akınözü, çok beğenildi.
DEDEDEN MADALYA
Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olan Veliaht dizisinin tanıtımı için Cannes’da bulunan Akın Akınözü, dedesine ait İstiklal Madalyasını göğsüne takarak etkinliğe katıldı.
Oyuncunun duygusal ve anlam yüklü tercihi, hem katılımcılar hem de hayranları tarafından büyük takdir topladı.