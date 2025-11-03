Oyuncu Arzum Onan 53 yaşına girdi: "Yaş sadece bir rakam"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sürpriz bir kararla sonlandıran ve uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Arzum Onan, önce yeni bir aşka yelken açmış daha sonra da özlediği setlere geri dönmüştü.

Yıllar sonra "Bi Umut" adlı filmde rol alan 1993 Avrupa Güzeli Arzum Onan, geçtiğimiz hafta sonu doğum gününü kutladı.

İlk kutlamayı eski eşi oyuncu Mehmet Aslantuğ'dan olan oğlu Can ile yaptı. Oğlunun sevgilisi Lâl Gümüşcüoğlu da kendilerine eşlik etti.

Arzum Onan, doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşım ile kutladı.

"HOŞ GELDİN 53"

53 yaşına basan Arzum Onan, "Yaş sadece bir rakam! Yine de hoş geldin 53!" dedi.