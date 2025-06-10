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Ekranların başarılı isimlerinden 29 yaşındaki başarılı oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu. Operasyonu 9 saat süren oyuncu, bu süreçte kendisini yalnız bırakan arkadaşlarına sitem etti.

Vücudunda kablolar bulunan Aslı Bekiroğlu, son halini yayınlayarak "Yaşıyorum şükür" ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, bu süreçte kendisine destek olmayan ve halini hatırını sormayan arkadaşlarına veryansın etti.

"TAKİPTEN ÇIKIYORUM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sitem eden oyuncu, "Bir 'Geçmiş olsun' mesajını bile fazla gören arkadaşlarımı storilerde karşıma çıktıkça takipten çıkıyorum. Sonra darılmaca, gücenmece olmasın." ifadelerini kullandı.