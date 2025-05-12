Oyuncu Aslı Enver 41 oldu! Doğum günü karelerine yorum yağdı

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Unutulmaz yapımlardan Kavak Yelleri dizisinde İbrahim Kendirci, Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç ile başrolleri paylaşan Aslı Enver, daha sonra ününe ün katarak yoluna devam etmişti.

Enver, rol aldığı ‘Suskunlar’, ‘Kayıp’, ‘Kış Güneşi’, ‘İstanbullu Gelin’ ve ‘Babil’ gibi yapımlarla oyunculuk kariyerini başarıyla sürdürdü.

EVLİ, MUTLU, ÇOCUKLU

Bir dönem özel hayatıyla da magazin gündeminde sıkça yer alan ünlü oyuncu, 2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenmişti. Enver, 2023’ün Temmuz ayında ilk bebeği Elay’ı dünyaya getirmişti. Bir süredir ekrandan uzak olan Aslı Enver 41. yaşına girdi.

Yaş gününde sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekilmiş kareler paylaşan Aslı Enver, paylaşıma yazdığı duygusal mesajla takipçilerinden büyük beğeni topladı:

"DİLEĞİM HEPİMİZ İÇİN"

“Bugün benim doğum günüm… Bu sene kendim için bir dileğim yok. Hepimiz için var: Birbirimizi daha çok duyalım, daha çok anlayalım, daha az korkalım. Daha adil, daha vicdanlı, daha huzurlu olalım. Kadınların güvende, çocukların neşeyle, hayvanların sevgiyle yaşadığı günler dileğiyle"