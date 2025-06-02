Oyuncu Batuhan Bozkurt Yüzgüleç üçüncü ismini asla açıklamıyor

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Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nden sonra sosyal medyada sık sık konuşuluyor.

Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği bir soru-cevap etkinliğinde Yüzgüleç, hakkında pek bilinmeyen bir detayı paylaştı: Üç isme sahip olduğunu söyleyen ünlü isim, Van’da doğup İstanbul’da büyüdüğünü açıkladı.

Yüzgüleç, bu bilgiyi paylaşırken “Çocukken ismimi söylerken zorlanıyordum” diyerek takipçilerini güldürdü.

"YAKINLARIM BANA ÖYLR SESLENİR"

3 adı olduğunu belirten ama üçüncü ismini sır gibi saklayan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, "Aslında üç adım var. Aile arasında ya da mahalle arkadaşlarım bana öyle sesleniyorlar. Gülmeyi, insanlarla eğlenmeyi seviyorum. Kendi hayatımda enerjik olmayı seviyorum. " dedi.