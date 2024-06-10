Oyuncu Burçin Terzioğlu kendini anlattı: "40’ların başında tüm ezberlerimi bozdum" Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle adından söz ettiren Burçin Terzioğlu, 40 yaşından sonra kendindeki değişimi anlattı.

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43 yaşındaki güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, aşk hayatında bir türlü aradığını bulunmayan ünlü isimlerden. Son olarak özel bir dergiye röportaj veren Burçin Terzioğlu, özel hayatıyla ilgili açıklama yaptı.

İşte Terzioğlu'nun açıklamalarından ara başlıklar:

"Tüm ezberlerimi bozdum"

"40’ların başındayım. Korkularımdan, çekingenliğimden kurtuldum. Tüm ezberlerimi bozdum, doğaçlıyorum hayatı.

Mesafeli diye algılanmaktan rahatsızlık duymuyorum. Kol mesafesi seven biriyim.

Sevdiğim insanı pamuklara sararım, en kıymetli yerine koyarım kalbimin ve gerçek eğlenceli samimi Burçin’le tanıştırırım. Tanısanız seversiniz beni.

"Aşk hayatımın kıyısında"

Şu sıralar hayatımın tam ortasındayım, aşk hayatımın biraz kıyısında.

Şu an 20’li yaşlardaki Burçin’e ve hemcinslerime; o şahane toyluğun verdiği cesaretin tadını çıkar derdim. Kapa gözünü, tıka kulağını, tak ayağına topuklunu, tüm çılgınlıkları yap.

"Yalnızlığı çok severim"

Yalnızlığı çok severim. Tek başıma bir yerde yemek yemekten, sinemaya gitmekten çok mutlu olurum.

Arada coşkun bir arzuyla hayal kuruyorum. Galiba hayal kurmak bir ihtiyaç.

5 sene sonra tropikal bir bölgede, denizin üstünde yelkenlimde oturmuş, elimde kadehim gün batımını izlerken olmak isterdim. Umarım birbirimize çok aşık biriyle tokuştururuz kadehlerimizi.

İki ayrı Burçin var benim içimde. Yazın çıkan Burçin şen şakrak, eğlencenin hakkını veren, sunulan keyiflerin tadını çıkaran, daha umutla bakan her ana...

"Kontrolcülük var"

Kontrolcülükle akışa bırakmak arasında ince bir çizgide cambazlık yapıyorum. Kontrolcülük işte daha ağır basıyor."

2015-2017 arasında yayınlanan 'Poyraz Karayel' dizisinde başrolleri paylaşan Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli, 3.5 yıl büyük aşk yaşamıştı. Çift, 2018 yılında yollarını ayırmıştı.