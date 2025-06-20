Oyuncu Cemre Baysel'den sütyensiz tarz! Sosyal medyada gündem oldu

Son dönemin popüler oyuncularından Cemre Baysel, dünyaca ünlü bir markanın gecesinde boy gösterdi.

Güzel oyuncu, tarzı ve kıyafetiyle dikkat çekti.

Son günlerde Aytaç Şaşmaz ile ayrılık yaşamasıyla ve paylaşımlarıyla gündeme gelen Baysel, neredeyse tüm gözleri üzerine çekti.

CEMRE BU DEFA BEĞENİLMEDİ

Ünlü isim, gecede siyah asimetrik kesim ceketinin içine sütyen giymedi. Islak görünümlü saçlarıyla ve koyu göz makyajıyla dikkat çeken güzel oyuncu, sosyal medyayı da salladı.

Mayo görünümlü iç çamaşırını ceketle kombinleyen Cemre Baysel, bu defa pek beğenilmedi.