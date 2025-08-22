Oyuncu Ceyda Ateş kızı Talia ile yeni video yayınladı! İşte öpmelere doyamadığı anlar

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenmesinin ardından hem Amerika'da yaşamaya başlamış hem de oyunculuğu bırakmıştı. Ünlü isim, Amerika'da kızı Talia ile ilk kez anneliğin keyfini çıkarmıştı.

Ceyda Ateş, ilk göz ağrısı Talia’yı sık sık Instagram hesabında paylaşarak, hayranlarının kalbini bir kez daha ısıttı.

"ÖPMELERE DOYAMADIĞIM DOĞRUDUR"

Biricik kızını öpücüklerle sevdiği anları hikayesine ekleyen Ateş, paylaşımına 'Öpmelere doyamadığım doğrudur' notunu yazdı.

Ceyda Ateş’in 4 yaşındaki kızı Talia, özellikle annesine olan benzerliğiyle büyük ilgi görüyor.