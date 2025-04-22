Oyuncu Ege Kökenli'den karnı burnunda pozlar verdi

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Birçok popüler projede rol alan Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturmuştu.

Mutlu evlilikleri devam eden çiftin hakkında geçtiğimiz günlerde bebek bekledikleri iddiası gündeme gelmişti.

Kökenli, hakkında çıkan iddiaları doğrulamış ve anne olacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

"SUPER RANDOM"

Kökenli, "Bu aşk hikayesine yeni bir karakter ekliyoruz. Çok yakında: Bebek A" notuyla bir video paylaşmıştı. Ünlü oyuncu şimdilik cinsiyeti açıklamak istemediğini belirtmişti.

Ege Kökenli, karnının belirginleştiği yeni fotoğraflarını; "Super random dumpling" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.