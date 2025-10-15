Abone ol: Google News

Oyuncu Esra Bilgiç 33 oldu! Sevgilisi Faruk Sabancı'dan aşk paylaşımı geldi

Esra Bilgiç yeni yaşına girdi. Sevgilisi Faruk Sabancı, ünlü oyuncunun doğum günü için sosyal medya hesabından aşk paylaşımı yaptı.

Yayınlama Tarihi: 15.10.2025 16:08
Ekranların popüler yapımlarından "Diriliş Ertuğrul", "Ramo", "Kanunsuz Topraklar", "Zamanın Kapıları" gibi projelerde rol alan Esra Bilgiç, doğum gününde yeniden gündem oldu.

33 OLDU

Bir süredir Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu Esra Bilgiç, 33'üncü yaşına girdi.

"İYİ Kİ DOĞDUN AŞKIM"

Oyuncu, doğum gününü sevgilisiyle birlikte Milano’da kutladı. Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisinin doğum gününü romantik bir mesajla kutladı.

Aynalı bir fotoğraf karesini paylaşan Sabancı, "İyi ki doğdun aşkım." ifadelerini kullandı.

