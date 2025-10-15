Oyuncu Esra Bilgiç 33 oldu! Sevgilisi Faruk Sabancı'dan aşk paylaşımı geldi

Ekranların popüler yapımlarından "Diriliş Ertuğrul", "Ramo", "Kanunsuz Topraklar", "Zamanın Kapıları" gibi projelerde rol alan Esra Bilgiç, doğum gününde yeniden gündem oldu.
33 OLDU
Bir süredir Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu Esra Bilgiç, 33'üncü yaşına girdi.
"İYİ Kİ DOĞDUN AŞKIM"
Oyuncu, doğum gününü sevgilisiyle birlikte Milano’da kutladı. Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisinin doğum gününü romantik bir mesajla kutladı.
Aynalı bir fotoğraf karesini paylaşan Sabancı, "İyi ki doğdun aşkım." ifadelerini kullandı.