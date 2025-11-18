Oyuncu Esra Bilgiç Fas'ta! Sevgilisi Faruk Sabancı ile aşka geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Özel hayatıyla adından söz ettiren Esra Bilgiç ve DJ sevgilisi Faruk Sabancı'nın aşkı doludizgin devam ediyor.

FAS'A GİTTİ

Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ikili, bu defa Fas tatilinden kareleriyle beğeni topladı.

Sabancı, paylaşımlara eklediği "Moroccan Moonlight" (Fas Ay Işığı) notuyla, romantik bir tatil geçirdiklerini vurguladı.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

Ünlü çiftin aşk dolu görüntüleri, kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada; "Hep mutlu olun", "Çok güzelsiniz" gibi yorumlar yapıldı.