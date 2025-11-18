Abone ol: Google News

Oyuncu Esra Bilgiç Fas'ta! Sevgilisi Faruk Sabancı ile aşka geldi

Ekrandaki birçok favori dizide rol alan Esra Bilgiç, bu defa sevgilisi ile çıktığı Fas tatilinden paylaştığı karelerle sosyal medyada dikkat çekti.

Yayınlama Tarihi: 18.11.2025 13:04
  • Esra Bilgiç ve sevgilisi Faruk Sabancı Fas tatilinde aşk dolu anlar paylaştı.
  • Sabancı, "Moroccan Moonlight" notuyla romantik tatillerini vurguladı.
  • Ünlü çiftin fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Özel hayatıyla adından söz ettiren Esra Bilgiç ve DJ sevgilisi Faruk Sabancı'nın aşkı doludizgin devam ediyor.

FAS'A GİTTİ

Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ikili, bu defa Fas tatilinden kareleriyle beğeni topladı.

Sabancı, paylaşımlara eklediği "Moroccan Moonlight" (Fas Ay Işığı) notuyla, romantik bir tatil geçirdiklerini vurguladı.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

Ünlü çiftin aşk dolu görüntüleri, kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük ilgi gördü.

 Sosyal medyada; "Hep mutlu olun", "Çok güzelsiniz" gibi yorumlar yapıldı.

