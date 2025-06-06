Oyuncu Eylem Tanrıver, estetik yaptırdıktan sonra felç kaldı

Haber Merkezi

2019 yılında Hercai'de yer alan ancak bir daha ekranlarda gözükmeyen Eylem Tanrıver'in sağlık problemleriyle boğuştuğu gündeme geldi.

Tanrıver'in zorunlu olarak oyunculuktan uzaklaştığı ortaya çıktı.

Eylem Tanrıver'in estetik amaçlı geçirdiği operasyon sonrası felç kaldığı öğrenildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Konuyla ilgili TV100 muhabiri Başak Bilgin'e konuşan Eylem Tanrıver, yaptırdığı estetik müdahalenin ardından sağlığını kaybettiğini dile getirdi.

Estetik operasyonun, sinir hasarına yol açtığını belirten Tanrıver, yürüyerek girdiği hastaneden kısmi felçli olarak çıktıktan sonra hukuki süreç başlattı.

"HAYATIM ÇALINDI"

Eylem Tanrıver, tepkisini; "6 saati aşan bir süre, olmaması gereken ve durulmaması gereken bir ameliyat pozisyonunda durmak zorunda kaldım.

Bana ambulans bile kiralamadan yaralı bereli - kollarımla kendi gücümle eve gitmek zorunda kaldım. Mesleğime de bu yüzden devam edemedim.

Hastane yönetimi de destek vermedi. Çocuğumun ihtiyaçları bile eksik kaldı. Sınavında yanında olamadım. Hayatımdan çalındı" sözleriyle dile getirdi.