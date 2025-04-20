Oyuncu Ezgi Şenler çocukluk aşkıyla nişanlandı

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Bodrum Masalı, Çatı Katı Aşk ve Teşkilat gibi dizilerle tanınan oyuncu Ezgi Şenler, özel hayatında mutlu bir döneme girdi.

Uzun süredir magazin gündeminde aşk hayatıyla da yer alan Şenler, çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

NİŞANDAN FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

Çift, ailelerinin katıldığı sade ve şık bir törenle nişanlandı. Törene dair ilk kareler, Şenler'in sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Zarif stili ve doğal mutluluğuyla dikkat çeken oyuncu, nişan heyecanını sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

ÇOCUKLUK AŞKIYDI

İkilinin hikâyesi ise tam bir romantik film tadında.

Ezgi Şenler ile Ömer Gürgen’in, 19 yıl aradan sonra yolları yeniden kesişti. Yaklaşık 7 ay önce ilişkilerine ikinci bir şans veren çift, kısa süre içinde ciddi bir adım attı.

Gürgen’in birkaç ay önce yaptığı evlilik teklifi, Şenler’i duygulandırmıştı.

"CANIMIN EN İÇİ"

Güzel oyuncu, geçtiğimiz haftalarda 31 yaşına giren sevgilisi Ömer Gürgen’in doğum gününü sosyal medyada “Canımın en içi... İyi ki doğdun güzel kalplim” sözleriyle kutlamış, ilişkilerine dair duygularını da bu notla dile getirmişti.

Ezgi Şenler’in önümüzdeki dönemde düğün hazırlıklarına başlaması bekleniyor.